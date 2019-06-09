Відбір на футбольний ЧЄ-2020: Італія та Німеччина продовжили серії перемог
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Провідні збірні європейського футболу команди Німеччини та Італії продовжили переможну ходу в кваліфікації на ЧЄ-2020, повідомляє УНН.
На "Борисов-Арені" білоруси протистояли грізній Німеччині, але пропустили двічі від Сане (13 хв) і Ройса (62 хв), та не змогли відзначитися у відповідь – 0:2. Крім того, в кінці гри Сане влучив у стійку воріт господарів.
Італійська збірна також в гостях не мала проблем у протистоянні з греками в Афінах. До 33 хвилини "скуадра адззура" відзначилася тричі. Забивали Барелла, Інсіньє і Бонуччі – 0:3.
Примітно, що в останніх 6-ти матчів із італійцями греки зуміли забити тільки одного разу.
Зауважимо, Італія набрала максимальні 9 очок у групі J – 11 голів і жодного пропущеного. Греки мають 4-ри. Німеччина має 6 пунктів в 2-х іграх – 2 рядок групи С.