Отбор на футбольный ЧЕ-2020: Италия и Германия продолжили серии побед
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Ведущие сборные европейского футбола команды Германии и Италии продолжили победное шествие в квалификации на ЧЕ-2020, сообщает УНН.
На “Борисов-Арене” белорусы противостояли грозной Германии, но пропустили дважды от Сане (13 мин) и Ройса (62 мин) и не смогли отличиться в ответ — 0:2. Кроме того, в конце игры Сане попал в штангу ворот хозяев.
Итальянская сборная также в гостях не имела проблем в противостоянии с греками в Афинах. До 33 минуты “скуадра адззура” отличилась трижды. Забивали Барелла, Инсинье и Бонуччи — 0:3.
Примечательно, что в 6-ти матчах с итальянцами греки сумели забить только однажды.
Заметим, Италия набрала максимальные 9 очков в группе J — 11 голов и ни пропущенного. Греки имеют 4-х. Германия 6 пунктов в 2-х играх — 2 строка группы С.