Відбір на ЧС-2022: поєдинки збірної України перенесли зі Львова в Київ

Що відомо

Поєдинки з Фінляндією 28 березня та Казахстаном 31 березня “синьо-жовті” проведуть у Києві на НСК “Олімпійський”.

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Розглянувши інформацію про погіршення епідемічної обстановки та ймовірне прийняття уповноваженими державними органами влади рішення про запровадження “червоної зони” карантину у м. Львові, який був визначений Виконавчим комітетом УАФ місцем проведення матчів відбірного етапу чемпіонату світу-2022 між національними збірними командами України та Фінляндії і України та Казахстану та враховуючи пропозиції тренерського штабу національної збірної команди України стосовно альтернативного місця проведення матчів відбірного етапу чемпіонату світу-2022, Виконавчий комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення визначити місцем проведення матчів із фінами та казахами — стадіон НСК “Олімпійський”.

Нагадаємо

Після поєдинку із Казахстаном “жовто-блакитні” 23 травня проведуть спаринг із Бахрейном.