Отбор на ЧМ-2022: поединки сборной Украины перенесли из Львова в Киев

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 51597 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 72104 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109920 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145474 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195894 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193587 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279877 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328083 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157892 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143172 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Актуальное
Отбор на ЧМ-2022: поединки сборной Украины перенесли из Львова в Киев

Отбор на ЧМ-2022: поединки сборной Украины перенесли из Львова в Киев

Киев  •  УНН

 • 14537 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о месте проведения домашних матчей сборной Украины в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Что известно

Поединки с Финляндией 28 марта и Казахстаном 31 марта “сине-желтые” проведут в Киеве на НСК “Олимпийский”.

Детали

Рассмотрев информацию об ухудшении эпидемической обстановки и вероятное принятие уполномоченными государственными органами власти решения о введении “красной зоны” карантина в г. Орел, который был определен Исполнительным комитетом УАФ местом проведения матчей отборочного этапа чемпионата мира-2022 между национальными сборными командами Украины и Финляндии и Украины и Казахстана и учитывая предложения тренерского штаба национальной сборной команды Украины по альтернативного места проведения матчей отборочного этапа чемпионата мира-2022, Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение определить местом проведения матчей с финнами и казахами — стадион НСК “Олимпийский”.

Напомним

После поединка с Казахстаном “желто-голубые” 23 мая проведут спарринг с Бахрейном.

Украинские Национальные Новости

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