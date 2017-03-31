Видатки на тергромади у 2017 році становлять 1,5 млрд грн - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Видатки на підтримку об’єднаних територіальних громад у 2017 році становлять 1,5 млрд грн. Про це на сьогоднішній зустрічі "Децентралізація. Історії успіху. Нові завдання" повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Видатки на підтримку об’єднаних територіальних громад у 2017 році дорівнює 1,5 млрд грн. Це більше на 500 млн, ніж минулого року. Вони будуть розподілені по формулі і ви зможете оцінити підхід, але це буде формула автоматично, абсолютно", - сказав В.Гройсман.
При цьому він додав, що розподіл цих коштів буде відбуватися на більшу кількість громад, адже охочих утворити такі громади постійно стає все більше.
Нагадаємо, В.Гройсман заявив, що за два роки місцеві бюджети зросли на 100 млрд грн.