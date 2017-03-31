Расходы на теробщины в 2017 году составляют 1,5 млрд грн - В.Гройсман

"Расходы на поддержку объединенных территориальных общин в 2017 году равен 1,5 млрд грн. Это больше на 500 млн, чем в прошлом году. Они будут распределены по формуле и вы сможете оценить подход, но это будет формула автоматически, абсолютно", - сказал В.Гройсман.

При этом он добавил, что распределение этих средств будет происходить на большее количество общин, ведь желающих создать такие общины постоянно становится все больше.

Напомним, В.Гройсман заявил, что за два года местные бюджеты выросли на 100 млрд грн.