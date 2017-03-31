Расходы на теробщины в 2017 году составляют 1,5 млрд грн - В.Гройсман

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 24378 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100558 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116004 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174701 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128028 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123695 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116450 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106417 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107460 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103880 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Расходы на теробщины в 2017 году составляют 1,5 млрд грн - В.Гройсман

Расходы на теробщины в 2017 году составляют 1,5 млрд грн - В.Гройсман

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Расходы на поддержку объединенных территориальных общин в 2017 году составляют 1,5 млрд грн. Об этом на сегодняшней встрече "Децентрализация. Истории успеха. Новые задачи" сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Расходы на поддержку объединенных территориальных общин в 2017 году равен 1,5 млрд грн. Это больше на 500 млн, чем в прошлом году. Они будут распределены по формуле и вы сможете оценить подход, но это будет формула автоматически, абсолютно", - сказал В.Гройсман.

При этом он добавил, что распределение этих средств будет происходить на большее количество общин, ведь желающих создать такие общины постоянно становится все больше.

Напомним, В.Гройсман заявил, что за два года местные бюджеты выросли на 100 млрд грн.

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