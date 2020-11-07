Видатки на армію та касові апарати для ФОПів: Верещук розповіла, що готує українцям бюджет 2021

“Видатки на безпеку і оборону дійсно збільшуються. Ми доводимо цифру до Законом передбаченої у 6% (ВВП, — ред.). Вперше за все існування незалежної України на сектор безпеки і оборони буде передбачено 5,93% (ВВП, — ред.)”, — розповіла вона.

Окремо Верещук прокоментувала підняття мінімального розміру заробітних плат. На її переконання, це робити потрібно, однак проблема малих пенсій і соцвиплат залишається не вирішеною.

“Підняття мінімальної заробітної плати не вирішує питання малих пенсій, не вирішує питання тих соціальних виплат і допомог, які мають бути забезпечені і 100% виплачені в поточному році, ну і звичайно в 2021 році”, — сказала нардеп.

Коментуючи необхідність збільшення податків для бізнесу, Верещук заявила, що виступає категорично проти цього. Посилаючись на заяву Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, вона нагадала, що уряд планує наростити доходи Держбюджету у 2021 році на 90,8 млрд грн шляхом підвищення ефективності роботи податкової та митниці.

“Не шляхом збільшення податкового тиску, а шляхом підвищення ефективності роботи податкової та митниці”, — підкреслила вона.

Також Верещук прокоментувала законопроект про касові апарати для “спрощенців”. Мова про законопроект № 4313, який Рада відправила на повторне перше читання.

“Законопроект про касові апарати не вирішує питання по суті. Бо відтермінування — це відкладення проблеми на потім. Зараз у ВР борються дві парадигми: на одній стоїть пан Гетманцев (Данил Гетманцев, нардеп, — ред.), який каже, що треба фіскалізувати все, і що це призведе до детінізації і до збільшення доходів до бюджету. Є інша парадигма, і я стою на ній. Коли я говорю з ФОПами, вони кажуть, що їм фіскалізація не потрібна. Вони приводять приклад США, де не фіскалізуються, а контролюються видатки. І тільки коли видатки перевищують доходи, які не є задекларовані, тоді включається державна машина і починаються перевірки”, — аргументувала вона.

Верещук додала, що ФОПи не готові платити по 4-8 тис. грн за реєстратори розрахунковий операцій (РРО).

“Тож виходить, що сьогодні ми маємо закон, який вже діє, а з іншої сторони стоять люди, які не можуть собі дозволити такі видатки”, — резюмувала вона.

Нагадаємо, Рада підтримала у першому читанні законопроект про Держбюджет на 2021 рік.