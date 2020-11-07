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Расходы на армию и кассовые аппараты для ФЛП: Верещук рассказала, что готовит Украинский бюджет 2021

Расходы на армию и кассовые аппараты для ФЛП: Верещук рассказала, что готовит Украинский бюджет 2021

Киев  •  УНН

 • 15615 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Проектом бюджета на следующий год предусмотрен рост расходов на безопасность и оборону. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат Ирина Верещук, передает УНН.

“Расходы на безопасность и оборону действительно увеличиваются. Мы доводим цифру с Законом предусмотренной в 6% (ВВП — ред.). Впервые за все существование независимой Украины на сектор безопасности и обороны будет предусмотрено 5,93% (ВВП — ред.)”, — рассказала она.

Отдельно Верещук прокомментировала поднятие минимального размера заработных плат. По ее убеждению, это делать нужно, однако проблема малых пенсий и соцвыплат остается нерешенной.

“Поднятие минимальной заработной платы не решает вопрос малых пенсий, не решает вопрос тех социальных выплат и пособий, которые должны быть обеспечены и 100% выплаченные в текущем году, ну и конечно в 2021 году”, — сказала нардеп.

Комментируя необходимость увеличения налогов для бизнеса, Верещук заявила, что выступает категорически против этого. Ссылаясь на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, она напомнила, что правительство планирует нарастить доходы Госбюджета в 2021 году на 90,8 млрд грн путем повышения эффективности работы налоговой и таможни.

“Не путем увеличения налогового давления, а путем повышения эффективности работы налоговой и таможни”, — подчеркнула она.

Также Верещук прокомментировала законопроект о кассовых аппаратах для “упрощенцев”. Речь о законопроекте № 4313, который Рада отправила на повторное первое чтение.

“Законопроект о кассовых аппаратах не решает вопроса по существу. Потому отсрочка — это отложение проблемы на потом. Сейчас в ВР борются две парадигмы: на одной стоит господин Гетманцев (Данил Гетманцев, нардеп, — ред.), который говорит, что надо фискализировать все, и это приведет к детенизации и к увеличению доходов в бюджет. Есть другая парадигма, и я стою на ней. Когда я говорю с ФОПами, они говорят, что им фискализация не нужна. Они приводят пример США, где не фискализируются, а контролируются расходы. И только когда расходы превышают доходы, которые не являются задекларироваными, тогда включается государственная машина и начинаются проверки”, — аргументировала она.

Верещук добавила, что ФОПы не готовы платить по 4-8 тыс. грн за регистраторы расчетных операций (РРО).

“Получается, что сегодня мы имеем закон, который уже действует, а с другой стороны стоят люди, которые не могут себе позволить такие расходы”, — резюмировала она.

Напомним, Рада поддержала в первом чтении законопроект о Госбюджете на 2021 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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