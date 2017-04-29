Від зсуву грунту в Киргизстані загинуло щонайменше 24 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Зсув грунту накрив сім будинків в Ошській області на півдні Киргизстану, загинули 24 людини. Про це повідомляє Міністерство надзвичайних ситуацій країни, передає УНН.
“Сьогодні, 29 квітня, приблизно о 6.40 ранку зсув грунту в селі Аюу Узгенського району Ошської області накрив 7 будинків, один із яких був порожній”, — йдеться в повідомленні.
У МНС повідомили, що, за попередніми даними, в результаті обвалу загинули 24 людини.
“На даний момент до пошукових заходів залучені 182 рятувальники, 100 солдатів від Генерального штабу Збройних сил Киргизької Республіки, 2 одиниці інженерної техніки, додатково залучаються 2 одиниці інженерної техніки від МНС КР. Залучено 50 співробітників МВС, 15 медпрацівників”, - уточнили у відомстві.
Крім того, рятувальники евакуювали 40 сімей із потенційно небезпечної ділянки.
Як повідомляв УНН, у березні в результаті зсуву грунту в Узгені в Киргизстані загинула сім’я з шести осіб.