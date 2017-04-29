Под оползнем в Кыргызстане погибло не менее 24 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Оползень накрыл семь домов в Ошской области на юге Кыргызстана, погибли 24 человека. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций страны, передает УНН.
“Сегодня, 29 апреля, примерно в 6.40 утра сошедший оползень в селе Аюу Узгенского района Ошской области накрыл 7 домов, один из которых пустовал”, — говорится в сообщении.
В МЧС сообщили, что, по предварительным данным, в результате схода оползня погибли 24 человека.
“На данный момент к поисковым мероприятиям привлечены 182 спасателя, 100 солдат от Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики, 2 единицы инженерной техники, дополнительно привлекается 2 единицы инженерной техники от МЧС КР. Привлечены 50 сотрудников МВД, 15 медработников”, — уточнили в ведомстве.
Кроме того, спасатели эвакуировали 40 семей с потенциально опасного участка.
Как сообщал УНН, в марте в результате схода оползня в Узгене в Кыргызстане погибла семья из шести человек.