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Под оползнем в Кыргызстане погибло не менее 24 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Оползень накрыл семь домов в Ошской области на юге Кыргызстана, погибли 24 человека. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций страны, передает УНН.

Под оползнем в Кыргызстане погибло не менее 24 человек

“Сегодня, 29 апреля, примерно в 6.40 утра сошедший оползень в селе Аюу Узгенского района Ошской области накрыл 7 домов, один из которых пустовал”, — говорится в сообщении.

В МЧС сообщили, что, по предварительным данным, в результате схода оползня погибли 24 человека.

“На данный момент к поисковым мероприятиям привлечены 182 спасателя, 100 солдат от Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики, 2 единицы инженерной техники, дополнительно привлекается 2 единицы инженерной техники от МЧС КР. Привлечены 50 сотрудников МВД, 15 медработников”, — уточнили в ведомстве.

Кроме того, спасатели эвакуировали 40 семей с потенциально опасного участка.

Как сообщал УНН, в марте в результате схода оползня в Узгене в Кыргызстане погибла семья из шести человек.

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