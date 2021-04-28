Від заморозків до 17° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За даними синоптиків, 28 квітня холодна погода утримається: вночі сильні заморозки у повітрі 0-5°, у південно-східній частині температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 9-14° тепла, на півдні країни та Закарпатті до 17°. На високогір'ї Карпат вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла.

Без опадів, лише у південно-східній частині країни вночі невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у західних областях південно-східний, 7-12 м/с.

Доповнення

Синоптики дали прогноз погоди до кінця квітня.