Від заморозків до 17° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Україні сьогодні утримається холодна погода переважно без опадів, вночі - знову заморозки, удень - місцями до 17 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Деталі
За даними синоптиків, 28 квітня холодна погода утримається: вночі сильні заморозки у повітрі 0-5°, у південно-східній частині температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 9-14° тепла, на півдні країни та Закарпатті до 17°. На високогір'ї Карпат вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла.
Без опадів, лише у південно-східній частині країни вночі невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у західних областях південно-східний, 7-12 м/с.
Доповнення
Синоптики дали прогноз погоди до кінця квітня.