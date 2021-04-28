От заморозков до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Украине сегодня сохранится холодная погода преимущественно без осадков, ночью - опять заморозки, днем - местами до 17 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Детали
По данным синоптиков, 28 апреля холодная погода сохранится: ночью сильные заморозки в воздухе 0-5°, в юго-восточной части температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, на юге страны и Закарпатье до 17°. На высокогорье Карпат ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла.
Без осадков, лишь в юго-восточной части страны ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с.
Дополнение
Синоптики дали прогноз погоды до конца апреля.