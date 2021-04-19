Від заморозків до 15° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 19 квітня по Україні хмарно з проясненнями. У Карпатському регіоні, Хмельницькій та Вінницькій областях, вночі і в північно-східній частині країни місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

У західних, північних та центральних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській та Черкаській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла; в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.