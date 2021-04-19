От заморозков до 15° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Неделя в Украине начнется с дождливой погоды, ночью заморозки на почве, днем - до 15 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Детали
По прогнозу синоптиков, 19 апреля в Украине облачно с прояснениями. В Карпатском регионе, Хмельницкой и Винницкой областях, ночью и в северо-восточной части страны местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.
В западных, северных и центральных областях ночью и утром местами туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черкасской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла; в Карпатах ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.