Від суду очікуємо остаточного рішення щодо арешту ексдепутата Руслана Тарпана - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Попри “затягування” зі сторони адвокатів розгляду апеляції щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді заочного тримання під вартою головного підозрюваного у справі з розкрадання держкоштів на проекті “Глибоководний випуск” Руслана Тарпана, суд має винести остаточне рішення стосовно питання арешту ексдепутата. Про це журналістам УНН заявив народний депутат Ярослав Юрчишин.
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“Звісно, адвокати спеціально наражаються на якісь дисциплінарні рішення, щоб мати можливості далі оскаржувати, суто процесуально. Але таке затягування недоцільне, тому дуже очікуємо, що в межах цих повноважень суд ухвалить остаточне рішення.
Звісно, що після цього має бути екстрадиція, і дуже важливо, щоб це відбулося в рамках закону”, - наголосив він.
Додамо
Після обрання Тарпану міри запобіжного заходу у вигляді заочного тримання під вартою, адвокати підозрюваного подали апеляцію на це рішення. Однак, засідання вже двічі переноситься через неявку адвокатів з різних причин.
На думку юристів, затягуючи розгляд апеляції на арешт Тарпана, захист, вочевидь, прагне відтермінувати процедуру екстрадиції їхнього клієнта в Україну.
Адже у прокуратурі анонсували старт екстрадиції після рішення апеляційного розгляду.
Руслан Тарпан з 2017-го року перебуває за межами України, а тому оголошений у всеукраїнський та міжнародний розшук. На території України Тарпану загрожує до 12 років позбавлення волі. Ймовірні місця перебування підозрюваного - ОАЕ чи Республіка Болгарія.