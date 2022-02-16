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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Шахед-136

Від суду очікуємо остаточного рішення щодо арешту ексдепутата Руслана Тарпана - нардеп

Від суду очікуємо остаточного рішення щодо арешту ексдепутата Руслана Тарпана - нардеп

Київ • УНН

 • 14012 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Попри “затягування” зі сторони адвокатів розгляду апеляції щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді заочного тримання під вартою головного підозрюваного у справі з розкрадання держкоштів на проекті “Глибоководний випуск” Руслана Тарпана, суд має винести остаточне рішення стосовно питання арешту ексдепутата. Про це журналістам УНН заявив народний депутат Ярослав Юрчишин.

Цитата:

“Звісно, адвокати спеціально наражаються на якісь дисциплінарні рішення, щоб мати можливості далі оскаржувати, суто процесуально. Але таке затягування недоцільне, тому дуже очікуємо, що в межах цих повноважень суд ухвалить остаточне рішення.

Звісно, що після цього має бути екстрадиція, і дуже важливо, щоб це відбулося в рамках закону”, - наголосив він.

Додамо

Після обрання Тарпану міри запобіжного заходу у вигляді заочного тримання під вартою, адвокати підозрюваного подали апеляцію на це рішення. Однак, засідання вже двічі переноситься через неявку адвокатів з різних причин.

На думку юристів, затягуючи розгляд апеляції на арешт Тарпана, захист, вочевидь, прагне відтермінувати процедуру екстрадиції їхнього клієнта в Україну.

Адже у прокуратурі анонсували старт екстрадиції після рішення апеляційного розгляду.

Руслан Тарпан з 2017-го року перебуває за межами України, а тому оголошений у всеукраїнський та міжнародний розшук. На території України Тарпану загрожує до 12 років позбавлення волі. Ймовірні місця перебування підозрюваного - ОАЕ чи Республіка Болгарія.

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