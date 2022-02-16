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От суда ожидаем окончательного решения относительно ареста экс-депутата Руслана Тарпана - нардеп

Киев • УНН

 • 14012 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Несмотря на “затягивание” со стороны адвокатов рассмотрения апелляции об избрании меры пресечения в виде заочного содержания под стражей главного подозреваемого в деле по хищению госсредств на проекте “Глубоководный выпуск” Руслана Тарпана, суд должен вынести окончательное решение по вопросу ареста экс-депутата. Об этом журналистам УНН заявил народный депутат Ярослав Юрчишин.

Цитата:

“Конечно, адвокаты специально натыкаются на какие-то дисциплинарные решения, чтобы иметь возможности дальше обжаловать, чисто процессуально. Но такое затягивание нецелесообразно, поэтому очень ожидаем, что в рамках этих полномочий суд примет окончательное решение.

Естественно, что после этого должна быть экстрадиция, и очень важно, чтобы это произошло в рамках закона”, - подчеркнул он.

Добавим

После избрания Тарпану меры пресечения в виде заочного заключения под стражей, адвокаты подозреваемого подали апелляцию на это решение. Однако, заседание уже дважды переносится из-за неявки адвокатов по разным причинам.

По мнению юристов, затягивая рассмотрение апелляции на арест Тарпана, защита, очевидно, стремится отсрочить процедуру экстрадиции их клиента в Украину.

Ведь в прокуратуре анонсировали старт экстрадиции после решения апелляционного рассмотрения.

Руслан Тарпан с 2017-го года находится за пределами Украины, а потому объявлен во всеукраинский и международный розыск. На территории Украины Тарпану грозит до 12 лет лишения свободы. Вероятные места пребывания подозреваемого - ОАЭ или Республика Болгария.

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