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Від сьогодні пільговики зможуть їздити в метро безкоштовно лише з карткою киянина

Від сьогодні пільговики зможуть їздити в метро безкоштовно лише з карткою киянина

Київ • УНН

 • 14878 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Від сьогодні для безкоштовного проїзду в київському метро дев’ять категорій пільговиків зможуть користуватися винятково карткою киянина. Про це повідомляє прес-служба столичного метрополітену, передає УНН.

Із 1 грудня для безкоштовного проїзду у метро пільговики зможуть користуватися винятково карткою киянина. 

Варто зазначити, що це стосується лише дев'яти категорій громадян, яким Київрада надала таку пільгу. Зокрема, пенсіонери столиці, батьки багатодітних родин та особи з інвалідністю (III групи) та інші.

Додамо, що категорії громадян із загальнодержавними пільгами, наприклад, учасники бойових дій, люди з інвалідністю (I та II груп), діти з багатодітних сімей, для безкоштовного проїзду у метро, як і раніше, повинні пред’являти оригінал посвідчення. Інші документи чи довідки відповідно до законодавства не є підставою для безоплатного проїзду в підземці.

За відсутності картки киянина проїзд сплачується пасажиром на загальних підставах.

Як повідомляв УНН, з 15 липня у касах київського метро продають лише по одному жетону.

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