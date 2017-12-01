С сегодняшнего дня льготники смогут ездить в метро бесплатно только с карточкой киевлянина
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. С сегодняшнего дня для бесплатного проезда в киевском метро девять категорий льготников смогут пользоваться исключительно карточкой киевлянина. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена, передает УНН.
С 1 декабря для бесплатного проезда в метро льготники смогут пользоваться исключительно карточкой киевлянина.
Стоит отметить, что это касается только девяти категорий граждан, которым Киевсовет предоставил такую льготу. В частности, пенсионеры столицы, родители многодетных семей и лица с инвалидностью (III группы) и другие.
Добавим, что категории граждан с общегосударственными льготами, например, участники боевых действий, люди с инвалидностью (I и II групп), дети из многодетных семей, для бесплатного проезда в метро, как и раньше, должны предъявлять оригинал удостоверения. Другие документы или справки в соответствии с законодательством не являются основанием для бесплатного проезда в подземке.
При отсутствии карточки киевлянина проезд оплачивается пассажиром на общих основаниях.
Как сообщал УНН, с 15 июля в кассах киевского метро продают только по одному жетону.