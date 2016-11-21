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Від скасування 7% ПДВ на ліки у першу чергу виграє споживач - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. На сьогодні всі імпортери ліків, а також вітчизняні виробники мають сплачувати 7% ПДВ. Якби його скасували, то, в цілому, можна б було розраховувати на значне здешевлення лікарських засобів. Про це у коментарі УНН зазначила голова ГО “ВОМФАФР” Олена Пруднікова.

Від скасування 7% ПДВ на ліки у першу чергу виграє споживач - експерт

“7% ПДВ поширюється сьогодні на всіх — і на імпортерів ліків, і на наших виробників, і на аптеки −7% ПДВ. Його треба було б відмінити, — ці 7% при ввезенні, при виробництві і у роздрібі. Якби його відмінили, а це більше 25% йде податку, — це могло б знизити ціни на лікарські засоби. Єдина проблема — це те, що ти ще не продав, а при ввозі вже маєш заплатити цей податок. Тобто, вони (імпортери) привезли і на таможні мають сплатити 7% від продукції, а лікарські засоби ж ще не продані, оце єдина проблема”, — розповіла вона.

О.Пруднікова переконана, що від скасування 7% ПДВ виграли би всі учасники ринку фармпродукції, та в першу чергу — споживачі.

“Якби наше керівництво вирішило знизити ціни (на ліки — ред.) шляхом скасування ПДВ, то, в першу чергу, виграв би споживач, пацієнт. І, по-друге, — імпортери та вітчизняні виробники, а також аптеки”, — додала експерт.

Нагадаємо, у 2015 обсяг імпорту лікарських препаратів в Україну скоротився вдвічі.

Також нагадаємо, за словами І.Щедріна, імпортери фармпродукції в Україні наразі стикаються з тими ж проблемами, що і раніше, навіть, незважаючи на спрощення процедури реєстрації для окремих іноземних виробників ліків.

“На практиці це (спрощена реєстрація — ред.) — не запрацювало. Я чув, що всього 13 або 16 препаратів пройшли по процедурі прискореної реєстрації, а це мізерно мала кількість, звичайно. Враховуйте, що в Україні зареєстровано 14,5 тис. препаратів”, — пояснив він.

Як відомо, нещодавно на базі складського комплексу “Юніверсал Лоджістік” пройшла зустріч імпортерів лікарських засобів з представниками Київської митниці ДФС України. Під час заходу обговорили практичні аспекти ввозу лікарських засобів та медичних виробів, а також порядок і методи визначення митної вартості імпортних ліків.

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