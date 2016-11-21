От отмены 7% НДС на лекарства в первую очередь выиграет потребитель - эксперт

"7% НДС распространяется сегодня на всех - и на импортеров лекарств, и на наших производителей, и на аптеки -7% НДС. Его надо было бы отменить, - эти 7% при ввозе, при производстве и в рознице. Если бы его отменили, а это более 25% идет налога - это могло бы снизить цены на лекарственные средства. Единственная проблема - это то, что ты еще не продал, а при ввозе уже должен заплатить этот налог. То есть, они (импортеры) привезли и на таможне должны заплатить 7% от продукции, а лекарственные средства же еще не проданы, это единственная проблема", - рассказала она.

Е.Прудникова убеждена, что от отмены 7% НДС выиграли бы все участники рынка фармпродукции, и в первую очередь - потребители.

"Если бы наше руководство решило снизить цены (на лекарства - ред.) путем отмены НДС, то, в первую очередь, выиграл бы потребитель, пациент. И, во-вторых, - импортеры и отечественные производители, а также аптеки", - добавила эксперт.

Напомним, в 2015 объем импорт лекарственных препаратов в Украине сократился вдвое.

Также напомним, по словам И.Щедрина, импортеры фармпродукции в Украине пока сталкиваются с теми же проблемами, что и раньше, даже несмотря на упрощение процедуры регистрации для отдельных иностранных производителей лекарств.

"На практике это (упрощенная регистрация - ред.) - не заработало. Я слышал, что всего 13 или 16 препаратов прошли по процедуре ускоренной регистрации, а это ничтожно малое количество, конечно. Учитывайте, что в Украине зарегистрировано 14,5 тыс. препаратов", - пояснил он.

Как известно, недавно на базе складского комплекса "Юниверсал Лоджистик" прошла встреча импортеров лекарственных средств с представителями Киевской таможни ГФС Украины. Во время мероприятия обсудили практические аспекты ввоза лекарственных средств и медицинских изделий, а также порядок и методы определения таможенной стоимости импортных лекарств.