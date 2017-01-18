Від сировинних зон для дитячого харчування відмовлятися не можна - І.Сисоєнко

“Законопроект Кабміну, підготовлений Мінагрополітики №5293 відміняє використання сировини, вирощеної у спеціальних екологічно чистих зонах. Однак, створення і функціонування таких зон є важливим досягненням вітчизняної харчової промисловості ще задовго до появи закордонної моди на "органічні продукти харчування”, — сказала І.Сисоєнко.

Нардеп зазначила, що за інформацією неонатологів, вітчизняне дитяче харчування краще засвоюється немовлятами та рідше викликає алергічні реакції.

На сьогоднішній день в Україні існує близько 100 сировинних зон, продукція з яких придатна для виробництва дитячого харчування.

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“Держава підвищила вимоги до молочної сировини для виробництва дитячого харчування. На сьогодні визначені спеціальні сировинні зони, продукція з яких придатна для виробництва дитячого харчування. Вимоги до них дуже жорсткі — ніякої хімії. Можливостей у нашої країни виробляти здорове харчування для дітей більш, ніж достатньо. Чимало сприяє цьому і наша бідність — українські аграрії, не маючи великих ресурсів для удобрення ґрунтів, вносять їх в десяток разів менше, ніж їхні закордонні колеги.

Як кажуть, не було б щастя, та нещастя допомогло. До того ж вітчизняна сировина вирощується на найкращому природному чорноземі в Європі, а не на штучному субстраті. Таким чином, вироблена в Україні продукція може цілком вважатися органічною, мода на яку росте у цивілізованому світі. А при правильному підході ми могли б забезпечити потреби не тільки своїх ринків, а й зовнішніх. Дивуюся, як легко ми готові в угоду світовому бізнесу відмовитися від того, що є нашим високим досягненням!”, — наголосила І.Сисоєнко.

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Також вона зазначила,що на її думку, з органічним дитячим харчуванням при запровадження належного контролю за системою забезпечення безпеки харчових продуктів HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point — аналіз ризиків і критичні контрольні точки) Україна зможе вийти на світові ринки.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти щодо дитячого харчування. Один із них, зокрема, передбачає скасування сировинних зон з аргументацією, що у Євросоюзі такі зони взагалі відсутні.

Другий законопроект № 5365, навпаки, передбачає збереження сировинних зон.

За словами С.Тригубенка, скасовувати сьогодні сировинні зони в Україні не можна. Таке рішення є передчасним, адже контроль за якістю харчової продукції у нас наразі практично відсутній.

Також нагадаємо, на думку нардепа Г.Чекіти, скасуванням спецзон вирощування сировини для дитячого харчування скористаються несумлінні виробники.