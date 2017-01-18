От сырьевых зон для детского питания отказываться нельзя - И.Сысоенко

"Законопроект Кабмина, подготовленный Минагрополитики №5293 отменяет использование сырья, выращенного в специальных экологически чистых зонах. Однако, создание и функционирование таких зон является важным достижением отечественной пищевой промышленности еще задолго до появления зарубежной моды на "органические продукты питания", - сказала И.Сысоенко.

Нардеп отметила, что по информации неонатологов, отечественное детское питание лучше усваивается младенцами и реже вызывает аллергические реакции.

На сегодняшний день в Украине существует около 100 сырьевых зон, продукция из которых пригодна для производства детского питания.

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"Государство повысило требования к молочному сырью для производства детского питания. На сегодня определены специальные сырьевые зоны, продукция из которых пригодна для производства детского питания. Требования к ним очень жесткие - никакой химии. Возможностей у нашей страны производить здоровое питание для детей более, чем достаточно. Во многом способствует этому и наша нищета - украинские аграрии, не имея больших ресурсов для удобрения почв, вносят их в десяток раз меньше, чем их зарубежные коллеги.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. К тому же отечественное сырье выращивается на лучшем естественном черноземе в Европе, а не на искусственном субстрате. Таким образом, произведенная в Украине продукция может вполне считаться органической, мода на которую растет в цивилизованном мире. А при правильном подходе мы могли бы обеспечить потребности не только своих рынков, но и внешних. Удивляюсь, как легко мы готовы в угоду мировому бизнесу отказаться от того, что является нашим высоким достижением!", - подчеркнула И.Сысоенко.

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Также она отметила, что по ее мнению, с органическим детским питанием при введении надлежащего контроля за системой обеспечения безопасности пищевых продуктов HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point - анализ рисков и критические контрольные точки) Украина сможет выйти на мировые рынки.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта по детскому питанию. Один из них, в частности, предусматривает отмену сырьевых зон с аргументацией, что в Евросоюзе такие зоны вообще отсутствуют.

Второй законопроект № 5365, наоборот, предполагает сохранение сырьевых зон.

По словам С.Тригубенко, отменять сегодня сырьевые зоны в Украине нельзя. Такое решение является преждевременным, ведь контроль за качеством пищевой продукции у нас пока практически отсутствует.

Также напомним, по мнению нардепа Г.Чекиты, отменой спецзон выращивания сырья для детского питания воспользуются недобросовестные производители.