От сырьевых зон для детского питания отказываться нельзя - И.Сысоенко

ukru
19:49 • 47539 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 109611 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 110329 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 108181 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 134176 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 112826 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120128 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130162 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140263 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144580 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США сегодня будут контактировать с россиянами и надеются на позитивный ответ от рф - Рубио

США сегодня будут контактировать с россиянами и надеются на позитивный ответ от рф - Рубио

12 марта, 12:15 • 33660 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 107816 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 107505 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 54657 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 99345 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 47552 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 109616 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 99345 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 107505 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 134177 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 136970 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145164 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150090 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 148597 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 151991 просмотра
Актуальное
От сырьевых зон для детского питания отказываться нельзя - И.Сысоенко

От сырьевых зон для детского питания отказываться нельзя - И.Сысоенко

Киев • УНН

 • 7589 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Создание и функционирование в Украине сырьевых зон для детского питания является важным достижением отечественной пищевой промышленности и от этого категорически нельзя отказываться. Такое мнение в комментарии УНН высказала народный депутат, заместитель председателя комитета ВР по вопросам здравоохранения, автор законопроекта о "Детском питании" № 5365 Ирина Сысоенко.

"Законопроект Кабмина, подготовленный Минагрополитики №5293 отменяет использование сырья, выращенного в специальных экологически чистых зонах. Однако, создание и функционирование таких зон является важным достижением отечественной пищевой промышленности еще задолго до появления зарубежной моды на "органические продукты питания", - сказала И.Сысоенко.

Нардеп отметила, что по информации неонатологов, отечественное детское питание лучше усваивается младенцами и реже вызывает аллергические реакции.

На сегодняшний день в Украине существует около 100 сырьевых зон, продукция из которых пригодна для производства детского питания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина не готова к отмене сырьевых зон для детского питания

"Государство повысило требования к молочному сырью для производства детского питания. На сегодня определены специальные сырьевые зоны, продукция из которых пригодна для производства детского питания. Требования к ним очень жесткие - никакой химии. Возможностей у нашей страны производить здоровое питание для детей более, чем достаточно. Во многом способствует этому и наша нищета - украинские аграрии, не имея больших ресурсов для удобрения почв, вносят их в десяток раз меньше, чем их зарубежные коллеги.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. К тому же отечественное сырье выращивается на лучшем естественном черноземе в Европе, а не на искусственном субстрате. Таким образом, произведенная в Украине продукция может вполне считаться органической, мода на которую растет в цивилизованном мире. А при правильном подходе мы могли бы обеспечить потребности не только своих рынков, но и внешних. Удивляюсь, как легко мы готовы в угоду мировому бизнесу отказаться от того, что является нашим высоким достижением!", - подчеркнула И.Сысоенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отмена спецзон выращивания сырья для детского питания будет иметь негативные последствия

Также она отметила, что по ее мнению, с органическим детским питанием при введении надлежащего контроля за системой обеспечения безопасности пищевых продуктов HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point - анализ рисков и критические контрольные точки) Украина сможет выйти на мировые рынки.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта по детскому питанию. Один из них, в частности, предусматривает отмену сырьевых зон с аргументацией, что в Евросоюзе такие зоны вообще отсутствуют.
Второй законопроект № 5365, наоборот, предполагает сохранение сырьевых зон.

По словам С.Тригубенко, отменять сегодня сырьевые зоны в Украине нельзя. Такое решение является преждевременным, ведь контроль за качеством пищевой продукции у нас пока практически отсутствует.

Также напомним, по мнению нардепа Г.Чекиты, отменой спецзон выращивания сырья для детского питания воспользуются недобросовестные производители.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы