Від рук окупантів в Україні загинули 450 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. 450 дітей загинуло внаслідок збройної агресії рф з початку повномасштабного вторгнення в Україні, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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"Станом на ранок 17 грудня 2022 року більше ніж 1313 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 450 дітей загинуло та понад 863 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - повідомили у відомстві.
Деталі
Найбільше постраждало дітей, за повідомленням, у Донецькій області - 428, Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 80, Запорізькій - 78, Херсонській - 74, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 39.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває раобота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Так, 16 грудня внаслідок влучання ворожої ракети в житловий будинок в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області півторарічна дитина загинула. Ще четверо дітей віком від 3 до 10 років отримали поранення.
Доповнення
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, за даними прокуратури, пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.