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От рук оккупантов в Украине погибли 450 детей

От рук оккупантов в Украине погибли 450 детей

Киев • УНН

 • 528394 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. 450 детей погибли в результате вооруженной агрессии рф с начала полномасштабного вторжения в Украине, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на утро 17 декабря 2022 года более 1313 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По официальной информации ювенальных прокуроров, 450 детей погибли и свыше 863 получили ранения различной степени тяжести", - сообщили в ведомстве.

Детали

Больше всего пострадало детей, по сообщению, в Донецкой области – 428, Харьковской – 267, Киевской – 117, Николаевской – 80, Запорожской – 78, Херсонской – 74, Черниговской – 68, Луганской – 65, Днепропетровской – 39.

Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В частности, 16 декабря в результате попадания вражеской ракеты в жилой дом в городе Кривой Рог Днепропетровской области полуторагодовалый ребенок погиб. Еще четверо детей от 3 до 10 лет получили ранения.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, по данным прокуратуры, повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.

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