Від початку вторгнення рф Зеленський помилував 363 засуджених, які зголосилися захищати Україну

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"Значна кількість засуджених виявляють бажання захищати рідну землю. Їм, на відміну від інших українців, для цього необхідно пройти процедуру звільнення за законом", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, клопотання про бажання служити і зараз продовжують надходити від засуджених. Ув’язнені отримали право звертатися до прокуратури і суду щодо звільнення з-під варти для служби у Збройних Силах за статтею 616 КВК України та користаються цією можливістю.

"Вже є приклади героїзму під час захисту Батьківщини засудженими. Але, на жаль, є і втрати", - повідомляють у міністерстві.

Також Мін'юсті розповіли історії двох колишніх засуджених.

"Розповімо історії двох колишніх засуджених, що поклали життя за Батьківщину. Киянин та мешканець Житомирської області відбували покарання в одній з установ центрального регіону. Обидва були звільнені на підставі указу Президента про помилування. У військкоматі, куди вони звернулись, їм було визначено військові підрозділи для несення служби. Обидва загинули в боях із російськими загарбниками. За проявлену звитягу один із наших героїв представлений до державної нагороди "За мужність" посмертно. Ми пишаємося нашими самовідданими захисниками, адже перед ворогом всі українці та українки стають плече до плеча, роблячи кожний та кожна свій внесок у спільну справу", - йдеться у повідомленні.