Від початку року в установах виконання покарань померло близько 400 людей - Мін’юст

“Протягом 10 місяців 2020 року в установах Департаменту з питань виконання кримінальних покарань (далі – ДКВС) померло 387 засуджених та осіб, узятих під варту, з них 81 особа померла в закладах охорони здоров’я МОЗ України”, - йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що усім померлим проводився розтин з подальшим заповненням лікарського свідоцтва про смерть.

“Протягом 10 місяців 2020 року відповідно до висновків судово-медичних експертів від ускладнень COVID-19 померли 2 особи. Усі розтини померлих проводяться обласними бюро судово-медичної експертизи МОЗ України”, - вказано у відповіді на запит.

Повідомляється, що усього, станом на 1 листопада 2020 року, в установах ДКВС України утримувалось 50 тис. 375 осіб.

Нагадаємо, в українських тюрмах ув'язнених не тестують на COVID-19. Лише у випадку появи симптомів хворих вивозять на тестування у звичайні лікарні.