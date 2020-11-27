С начала года в учреждениях исполнения наказаний умерло около 400 человек - Минюст
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В течение 10 месяцев 2020 года в учреждениях Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний умерло 387 осужденных и лиц, взятых под стражу. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Министерстве юстиции Украины.
"В течение 10 месяцев 2020 года в учреждениях Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний (далее - ГУИС) умерло 387 осужденных и лиц, взятых под стражу, из них 81 человек умер в учреждениях Минздрава Украины", - говорится в ответе на запрос.
Отмечается, что всем умершим проводилось вскрытие с последующим заполнением врачебного свидетельства о смерти.
"В течение 10 месяцев 2020 года согласно выводам судебно-медицинских экспертов от осложнений COVID-19 умерли 2 человека. Все вскрытия умерших проводятся областными бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Украины", - указано в ответе на запрос.
Сообщается, что всего, по состоянию на 1 ноября 2020 года, в учреждениях ГУИС Украины содержалось 50 тыс. 375 человек.
Напомним, в украинских тюрьмах заключенных не тестируют на COVID-19. Только в случае появления симптомов больных вывозят на тестирование в обычные больницы.