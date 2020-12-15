Від початку року через Київську митницю імпортували понад 12 млн тон чаю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Від початку 2020 року через Київську митницю імпортували 12 тис. тон чаю на суму в 38 млн доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Київської митниці Держмитслужби.
“Сьогодні неофіційне свято чаю, а українці ж давно і назавжди приєдналися до кола шанувальників цього напою. В Київській митниці Держмитслужби асоціації з чаєм теж мають свої особливості — імпорт чаю займає не останній рядок у товарообігу в нашій зоні діяльності. За даними митної статистики через Київську митницю Держмитслужби цьогоріч було імпортовано понад 12 тис. тон (12 098 495 кг) різноманітного чаю загальною митною вартістю 38 млн доларів”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільше чаю імпортували з:
— Індії;
— Шрі-Ланки;
— Кенії;
— Китаю;
— В’єтнаму.
“На їх долю припадає 88% (10 596 431 кг) всього чаю, що імпортувався в Україну через Київську митницю. Шанувальників же чаю мате серед українців значно менше. Такі висновки Київська митниця зробила, проаналізувавши обсяги імпорту в Україну цього напою. Від початку 2020 року Київською митницею оформлено близько 9 тонн (8 918 кг) чаю мате. В розрізі країн, беззаперечним лідером за обсягом ввезеного в Україну чаю мате є Бразилія — 6 тонн чаю”, — вказано у повідомленні.
Нагадаємо, Україна стала основним постачальником меду до Європи.