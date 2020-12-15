С начала года через Киевскую таможню импортировали более 12 млн тонн чая
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. С начала 2020 году из Киевскую таможню импортировали 12 тыс. тонн чая на сумму в 38 млн долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Киевской таможни Гостаможслужбы.
“Сегодня неофициальный праздник чая, а украинцы же давно и навсегда присоединились к кругу поклонников этого напитка. В Киевской таможни Гостаможслужбы ассоциации с чаем имеют свои особенности — импорт чая занимает не последнюю строчку в товарообороте в нашей зоне деятельности. По данным таможенной статистики через Киевскую таможню Гостаможслужбы году было импортировано более 12 тыс. тонн (12 098 495 кг) разнообразного чая общей таможенной стоимостью 38 млн долларов”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что больше чая импортировали из:
— Индии;
— Шри-Ланки;
— Кении;
— Китай;
— Вьетнама.
“На их долю приходится 88% (10 596 431 кг) всего чая, импортируемого в Украину через Киевскую таможню. Поклонников же чая мате среди украинцев значительно меньше. Такие выводы Киевская таможня сделала, проанализировав объемы импорта в Украину этого напитка. С начала 2020 года Киевской таможней оформлено около 9 тонн (8918 кг) чая мате. В разрезе стран, безоговорочным лидером по объему ввозимого в Украину чая мате является Бразилия — 6 тонн чая , - указано в сообщении.
Напомним, Украина стала основным поставщиком меда в Европу.