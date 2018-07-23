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Від початку доби бойовики вже тричі обстріляли позиції ЗСУ

Від початку доби бойовики вже тричі обстріляли позиції ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. З початку доби бойовики вже тричі обстріляли позиції Збройних сил України. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"З опівночі захисниками України зафіксовано 3 прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ", - повідомив Гуцуляк.

Ворог вів провокаційні обстріли позицій українських військових біля Майорська та Широкиного зі стрілецької зброї. Зранку, після 07.40, під ворожий обстріл протитанковими керованими ракетами потрапили захисники Гнутового.

Від початку поточної доби втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, 22 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Противник вів прицільний вогонь по захисниках Кримського, Новоолександрівки, Зайцевого, Авдіївки, Старогнатівки, Мар’їнки, Лебединського, Талаківки, Гнутового, Водяного та Широкиного.

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