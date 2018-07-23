С начала суток боевики уже трижды обстреляли позиции ВСУ

"С полуночи защитниками Украины зафиксировано 3 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск", - сообщил Гуцуляк.



Враг вел провокационные обстрелы позиций украинских военных у Майорска и Широкино из стрелкового оружия. Утром, после 07.40, под вражеский обстрел противотанковыми управляемыми ракетами попали защитники Гнутово.



С начала текущих суток потерь среди украинских защитников нет.



Напомним, 22 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики 15 раз открывали огонь по позициям наших войск. Противник вел прицельный огонь по защитникам Крымского, Новоалександровки Зайцевого, Авдеевки, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Водяного и Широкино.



