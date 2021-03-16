Від коронавірусної інфекції у світі одужало вже 68 млн осіб

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 120 191 417 людей, з них одужало 68 157 380 осіб. Кількість померлих зросла до 2 660 076.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (29 494 312), Бразилія (11 519 609), Індія (11 385 339), Росія (4 350 728), Велика Британія (4 276 840), Франція (4 132 104), Італія (3 238 394) та Іспанія (3 195 062).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (535 609), Бразилії (279 286) та Мексиці (194 944).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 516 865. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 226 007 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 433 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.