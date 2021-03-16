От коронавирусной инфекции в мире выздоровели уже 68 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. По состоянию на утро вторника в мире от коронавирусной болезни COVID-19 выздоровели уже более 68,1 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 120 191 417 человек, из них выздоровели 68 157 380 человек. Количество умерших возросло до 2 660 076.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (29 494 312), Бразилия (11 519 609), Индия (11 385 339), Россия (4 350 728), Великобритания (4 276 840), Франция (4 132 104), Италия (3 238 394) и Испания (3 195 062).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (535 609), Бразилии (279 286) и Мексике (194 944).
Общая ситуация в Украине
По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 516 865. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 226 007 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 433 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.