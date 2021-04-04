Від коронавірусної інфекції у світі одужало вже 74 млн осіб

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 130 659 436 людей, з них одужало 74 049 622 осіб. Кількість померлих зросла до 2 845 012.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (30 671 074), Бразилія (12 953 597), Індія (12 392 260), Франція (4 802 545), Росія (4 520 879), Велика Британія (4 371 393), Італія (3 650 247) та Туреччина (3 445 052).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (554 779), Бразилії (330 193) та Мексиці (203 854).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 783 169. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 731 971 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 34 075 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.