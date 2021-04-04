От коронавирусной инфекции в мире выздоровели уже 74 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире от коронавирусной болезни COVID-19 выздоровели уже более 74 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 130 659 436 человек, из них выздоровели 74 049 622 человек. Количество умерших возросло до 2 845 012.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (30 671 074), Бразилия (12 953 597), Индия (12 392 260), Франция (4 802 545), Россия (4 520 879), Великобритания (4 371 393), Италия (3 650 247) и Турция (3 445 052).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (554 779), Бразилии (330 193) и Мексике (203 854).
Общая ситуация в Украине
По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 783 169. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 731 971 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 34 075 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.