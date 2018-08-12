Від команди судна Mekhanik Pogodin скарг не поступало – Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Команда корабля Mekhanik Pogodin вільна у своїх пересуваннях, але вони нікуди не виходять, залишаються на судні. Про це у своєму Facebook повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова, передає УНН.
“Тільки-но переговорила із капітаном судна „Механік Погодін“ Михайлом Замятіним. Ще вчора я отримала інформацію від Служби безпеки та Прикордонної служби, що саме до людей вони претензій не мають. На судні перебуває 12 членів екіпажу включно із капітаном, які є громадянами Російської Федерації. Всі вони пройшли прикордонний контроль, вільні в своїх пересуваннях, їх ніхто не утримує. Вони не під санкціями. Втім вони нікуди не виходять, залишаються на судні. Під санкціями судно і майно, яке за попередніми даними належить компанії ВЕБ „Лізінг“, яка внесена до санаційного списку 26.07.2018. Суд відбудеться завтра, в понеділок”, — розповіла Л.Денісова.
Вона додала, що наразі жодних скарг чи побажань від капітана судна не поступало.
“Я переговорила з капітаном, залишила йому свої контакти на випадок, якщо будуть зауваження та побажання. На цей момент жодних скарг/зауважень/побажань не висловлюють”, — резюмувала омбудсмен.
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Як повідомляв УНН, до Херсонського морського торговельного порту зайшло судно Mekhanik Pogodin, яке належить російській компанії, що перебуває у списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України.