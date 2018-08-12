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От команды судна Mekhanik Pogodin жалоб не поступало - Денисова

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. Команда корабля Mekhanik Pogodin свободна в своих передвижениях, но они никуда не выходят, остаются на судне. Об этом в своем Facebook сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова, передает УНН.

От команды судна Mekhanik Pogodin жалоб не поступало - Денисова

"Только что переговорила с капитаном судна "Механик Погодин" Михаилом Замятиным. Еще вчера я получила информацию от Службы безопасности и пограничной службы, что именно к людям они претензий не имеют. На судне находится 12 членов экипажа включая капитана, которые являются гражданами Российской Федерации. Все они прошли пограничный контроль, свободные в своих передвижениях, их никто не удерживает. Они не под санкциями. Впрочем они никуда не выходят, остаются на судне. Под санкциями судно и имущество, которое по предварительным данным принадлежит компании ВЭБ "Лизинг", которая внесена в санационного список 26.07.2018. Суд состоится завтра, в понедельник", - рассказала Л.Денисова.

Она добавила, что пока никаких жалоб или пожеланий от капитана судна не поступало.

"Я переговорила с капитаном, оставила ему свои контакты на случай, если будут замечания и пожелания. На данный момент никаких жалоб/замечаний/пожеланий не высказывают", - резюмировала омбудсмен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Команду российского судна Mekhanik Pogodin не задерживали

Как сообщал УНН, в Херсонского морского торгового порта зашло судно Mekhanik Pogodin, которое принадлежит российской компании, которое находится в списке санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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