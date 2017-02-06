Від гепатиту С щорічно помирає близько 700 тис. людей, вакцин від хвороби немає — ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. В усьому світі від хронічної інфекції гепатиту С страждають 130-150 мільйонів людей. Про це повідомляє ВООЗ, передає УНН.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, гепатит C — це хвороба печінки, що викликається вірусом гепатиту C. Цей вірус може викликати як гостру, так і хронічну інфекцію, яка варіюється за тяжкістю від легкої хвороби, яка триває кілька тижнів, до серйозної пожиттєвої хвороби.
Вірус гепатиту C передається через кров, і найпоширенішими шляхами зараження є небезпечна ін’єкційна практика; неналежна стерилізація медичного обладнання і переливання неперевіреної крові і продуктів крові.
“У значної кількості людей з хронічною інфекцією може розвинутися цироз або рак печінки”, — наголошують у асоціації.
За даними ВООЗ, за допомогою противірусних препаратів можна вилікувати приблизно 90% людей з інфекцією гепатиту С.
Наразі вакцини від гепатиту C не існує.