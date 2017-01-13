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Від чадного газу на Львівщині загинув чоловік, а жінка пострапила до реанімації

Київ • УНН

 • 6291 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 13 січня. УНН. Вчора, у Сокільниках, що біля Львова у приватному будинку загинув 31-річний чоловік, 76-річна жінка опинилася в реанімації з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. Про це проінформували у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, повідомляє УНН.

О 02:53 жінку шпиталізували до реанімаційного відділення Львівської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги у стані середнього ступеня важкості.

За цією ж адресою в приватному будинку виявлено труп Анатолія К. 1985 р. н.. Причини трагедії з'ясовуються.

Як повідомляв УНН, від імовірного отруєння чадним газом на Закарпатті загинули двоє осіб і семеро постраждали.

Українські Національні Новини

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