Від чадного газу на Львівщині загинув чоловік, а жінка пострапила до реанімації

О 02:53 жінку шпиталізували до реанімаційного відділення Львівської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги у стані середнього ступеня важкості.

За цією ж адресою в приватному будинку виявлено труп Анатолія К. 1985 р. н.. Причини трагедії з'ясовуються.

Як повідомляв УНН, від імовірного отруєння чадним газом на Закарпатті загинули двоє осіб і семеро постраждали.