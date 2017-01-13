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От угарного газа во Львовской области погиб мужчина, а женщина попала в реанимацию

От угарного газа во Львовской области погиб мужчина, а женщина попала в реанимацию

Киев • УНН

 • 6290 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 января. УНН. Вчера, в Сокольниках, что возле Львова в частном доме погиб 31-летний мужчина, 76-летняя женщина оказалась в реанимации с предварительным диагнозом отравление угарным газом. Об этом проинформировали в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, сообщает УНН.

В 2:53 женщину госпитализировали в реанимационное отделение Львовской городской клинической больницы скорой медицинской помощи в состоянии средней степени тяжести.

По этому же адресу в частном доме обнаружен труп Анатолия К. 1985 г.р. Причины трагедии выясняются.

Как сообщал УНН, от возможного отравления угарным газом в Закарпатской области погибли два человека, семеро пострадали.

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