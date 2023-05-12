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Від БПЛА до мінометів: експерт розповів, на що здатні ізраїльські радари

Від БПЛА до мінометів: експерт розповів, на що здатні ізраїльські радари

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Україна почала отримувати перші ізраїльські радари від RADA Electronic Industries для попередження про ракетні атаки. Як розповів у коментарі УНН військовий експерт Дмитро Снєгирьов, особливість таких РЛС полягає в можливості виявляти різний спектр ворожих об'єктів – від безпілотників до мінометів на відстані, загалом, від 10 до 70 км.

Цитата

“Функція такої РЛС – то виявлення різних цілей. Йдеться про визначення як висоти, а так відповідно їхнього положення. І вражає діапазон можливості цього радара. Йдеться про можливість виявлення як безпілотних літальних апаратів, літаків і ракет – тобто аеродинамічних цілей, так і відповідно засобів ураження, зокрема, мінометів. Ще важливо зазначити, що радар може виявляти навіть нано-БПЛА, тобто нові розробки, на відстані, приблизно, від 10 до 15 кілометрів – це серйозна відстань, яка дає змогу оперативно реагувати на зовнішні загрози, як-от ці БПЛА”, — зазначає експерт.

За його словами, система здатна виявити іранський “шахед” на відстані понад 40 кілометрів. Це дає змогу під час розгортання всіх радарів, що мають надійти в Україну (16 одиниць) значно посилити позиції української ППО в момент виявлення безпілотників.

“Такі радари здатні виявляти, наприклад, ворожі вертольоти на відстані понад 40 кілометрів, а винищувачі – на відстані понад 70 кілометрів”, – додав Снігірьов.

Крім того, такий радар здатний "розгледіти" особовий склад противника на відстані понад 20 кілометрів, тобто ідентифікувати навіть одиничну ціль, не кажучи вже про розгортання бронетехніки.

Детальніше про радари читайте в матеріалі УНН - Україна отримала перші ізраїльські радари для попередження про ракетні атаки: як працює система

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