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От БПЛА до минометов: эксперт рассказал, на что способны израильские радары

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Украина начала получать первые израильские радары от RADA Electronic Industries для предупреждения о ракетных атаках. Как рассказал в комментарии УНН военный эксперт Дмитрий Снегирев, особенность таких РЛС заключается в возможности обнаруживать разный спектр вражеских объектов – от беспилотников до минометов на расстоянии, в целом, от 10 до 70 км.

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“Функция такой РЛС – то выявление разных целей. Речь идет об определении как высоты, а так соответственно их положения. И поражает диапазон возможности этого радара. Речь идет о возможности обнаружения как беспилотных летательных аппаратов, самолетов и ракет – то есть аэродинамических целей, так и соответственно средств поражения, в частности, минометов. Еще важно отметить, что радар может обнаруживать даже нано-БПЛА, то есть новые разработки на расстоянии, примерно, от 10 до 15 километров – это серьезное расстояние, которое позволяет оперативно реагировать на внешние угрозы, в виде этого БПЛА”, — отмечает эксперт.

По его словам, система способна обнаружить иранский “шахед” на расстоянии более 40 километров. Это позволяет при развертывании всех радаров, которые должны поступить в Украину (16 единиц) значительно усилить позиции украинской ПВО в момент обнаружения беспилотников.

“Такие радары способны обнаруживать, например, вражеские вертолеты на расстоянии более 40 километров, а истребители – на расстоянии более 70 километров”, – добавил Снигирев.

Кроме того, такой радар способен "разглядеть" личный состав противника на расстоянии более 20 километров, то есть идентифицировать даже единичную цель, не говоря уже о развертывании бронетехники.

Детальнее о радарах читайте в материале УНН - Украина получила первые израильские радары для предупреждения о ракетных атаках: как работает система

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