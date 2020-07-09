Від 9° до 28° тепла: прогноз погоди на сьогодні

"У західних, вдень і в північних областях місцями невеликий дощ, найближчої ночі у східних та Дніпропетровській областях грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів", - вказали синоптики.

Температура вночі 9-19°, вдень 20-28° тепла.

На Київщині вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 10-14°, вдень 20-24°.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море.