Від 8° до 28° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Так, за прогнозом синоптиків, переважатиме суха погода, лише у східних областях у денні години місцями невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі 8-17°; вдень 19-28°.

На Київщині без опадів. Температура вночі 7-12°, у Києві 10-12°, вдень 20-23°.

Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.