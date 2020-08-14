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19 березня, 18:42 • 38390 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 82463 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 90436 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113001 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 119628 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117024 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 152244 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125027 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124736 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123881 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Від 8° до 28° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Від 8° до 28° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. В Україні сьогодні очікується погода без опадів, повітря вдень прогріється до 28 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, за прогнозом синоптиків, переважатиме суха погода, лише у східних областях у денні години місцями невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі 8-17°; вдень 19-28°.

На Київщині без опадів. Температура вночі 7-12°, у Києві 10-12°, вдень 20-23°.

Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.

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