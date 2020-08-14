Від 8° до 28° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. В Україні сьогодні очікується погода без опадів, повітря вдень прогріється до 28 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Так, за прогнозом синоптиків, переважатиме суха погода, лише у східних областях у денні години місцями невеликий короткочасний дощ.
Температура вночі 8-17°; вдень 19-28°.
На Київщині без опадів. Температура вночі 7-12°, у Києві 10-12°, вдень 20-23°.
Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.