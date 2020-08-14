От 8° до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Украине сегодня ожидается погода преимущественно без осадков, воздух днем прогреется до 28 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Так, по прогнозу синоптиков, будет преобладать сухая погода, лишь в восточных областях в дневные часы местами небольшой кратковременный дождь.
Температура ночью 8-17°, днем 19-28°.
В Киевской области без осадков. Температура ночью 7-12°, в Киеве 10-12°, днем 20-23°.
Напомним, в Минприроды до конца года ожидают получить сценарии изменения климата в Украине на 2030, 2050 и 2100 годы.