Від 7° до 22° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 22 жовтня без опадів, лише на Закарпатті невеликий дощ.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних, вночі і в східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12° тепла; вдень 14-19°, на півдні країни до 22°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 14-19°; у Києві вночі близько 10°, вдень 16-18°.