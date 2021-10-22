Від 7° до 22° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Україні сьогодні очікується погода без опадів на більшості території, буде вітряно. Вдень температура повітря підніматиметься до 22 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, 22 жовтня без опадів, лише на Закарпатті невеликий дощ.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних, вночі і в східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 7-12° тепла; вдень 14-19°, на півдні країни до 22°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 14-19°; у Києві вночі близько 10°, вдень 16-18°.