От 7° до 22° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В Украине сегодня ожидается погода без осадков на большей части территории, будет ветрено. Днем температура воздуха будет подниматься до 22 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 22 октября без осадков, лишь на Закарпатье небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных, ночью и в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 7-12° тепла; днем 14-19°, на юге страны до 22°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 7-12° тепла, днем 14-19°; в Киеве ночью около 10°, днем 16-18°.