Від 3° морозу до 17° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Сьогодні на більшості території України очікується погода без опадів. У Карпатах вночі - мороз, на решті території нічні температури не знижуватимуться нижче нуля, вдень повітря прогріється до 17 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 18 жовтня без опадів, лише у північних, Волинській та Рівненській областях вдень місцями невеликий дощ.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, у Карпатах подекуди 0-3° морозу; вдень 8-13° тепла, на високогір'ї Карпат 4-9°; на півдні країни вночі 3-8°, вдень 12-17°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11°.
Додамо
Сьогодні, 18 жовтня, відзначають європейський День боротьби з торгівлею людьми, Міжнародний день жіночого щастя, Всесвітній день цукерок.