От 3° мороза до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Сегодня на большей части территории Украины ожидается погода без осадков. В Карпатах ночью - мороз, на остальной территории ночные температуры не будут опускаться ниже нуля, днем воздух прогреется до 17 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 18 октября без осадков, лишь в северных, Волынской и Ровенской областях днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, в Карпатах местами 0-3° мороза; днем 8-13° тепла, на высокогорье Карпат 4-9°; на юге страны ночью 3-8°, днем 12-17°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11°.
Добавим
Сегодня, 18 октября, отмечают европейский День борьбы с торговлей людьми, Международный день женского счастья, Всемирный день конфет.