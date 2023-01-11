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Від 17° морозу до 7° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 611934 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. На частині України сьогодні очікуються опади, температура повітря місцями вночі сягатиме 17 градусів морозу, удень - 7 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Від 17° морозу до 7° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 11 січня у західних та Одеській областях вночі та вранці невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

На решті території без опадів, лише у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях вночі невеликий сніг; температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу (в Криму 2-7° тепла), у східних та Сумській областях вночі 12-17° морозу, вдень 4-9° морозу.

У північних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер в Україні переважно південно-східний, 7-12 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Температура по області вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 6-8°, вдень 3-5° морозу.

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